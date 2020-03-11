Свердловской области выделят почти 400 млн рублей на опрос по Конституции

Свердловская область получит 396 млн рублей из федерального бюджета на голосование по поправкам в Конституцию РФ, со ссылкой на пресс-службу регионального избиркома пишет Znak.com.

Из этих средств почти 70% будет направлено на оплату работы членов участковых избирательных комиссий. В региональном избиркоме также не исключают, что какая-то сумма на голосование будет выделена из областного бюджета.

Представители комиссии сообщили, что принципы организации голосования будут практически такими же, как при проведении обычных выборов: в Свердловской области будет образовано 2,5 тысячи избирательных участков, из них 35 — в больницах, 4 — в СИЗО, 1 — в аэропорту Кольцово, 1 — на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Будут составлены «списки участников голосования» по аналогии со списками избирателей, явка будет учитываться так же, как на выборах.

Решение о том, будет ли на участках использоваться видеонаблюдение, пока не принято. Кроме того, до сих пор не принято решение об организации досрочного голосования за три дня до 22 апреля.

Наблюдением на голосовании будет полностью заниматься Общественная палата РФ. В Свердловской области накануне было подписано соглашение с региональной общественной палатой.

«Предполагается, что представители партий, общественных движений и объединений и просто активные граждане смогут принять самое непосредственное участие в процессе наблюдения», — сказали в пресс-службе избиркома.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенным Владимиром Путиным, запланировано на 22 апреля. Они подразумевают усиление президентской власти, наделение президента дополнительными полномочиями по назначению судей, а также некоторое перераспределение полномочий между другими ветвями власти. Кроме того, вчера в Госдуме появилось предложение объявить в рамках поправок досрочные выборы депутатов Госдумы в 2020 году и обнулить отсчёт президентских сроков для Владимира Путина, чтобы он мог дважды переизбраться на пост президента и после 2024 года. Это предложение Госдумой принято во втором чтении вместе с остальными поправками в Конституцию.