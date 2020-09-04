Свердловской области выделят дополнительные средства на расселение ветхого жилья

Свердловская область до конца 2020 года получит дополнительные средства на расселение ветхого жилья. Размер субсидии может составить несколько миллиардов рублей.

Согласно документу, опубликованному на портале правительства РФ, 4 сентября премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить российским регионам 50 млрд рублей из резервного фонда на расселение ветхого жилья. Распределением денег займётся Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Как пишет Е1.ru, в Свердловском правительстве уже готовят заявку на выделение средств. В 2020 и 2021 годах в регионе планируют расселить почти 5 тысяч человек. Общая площадь жилья, которое готовят для расселения, составляет 73,83 тысячи кв. м.