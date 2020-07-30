Свердловской области выделят дополнительно 4,8 млрд рублей компенсации из федерального бюджета за недополученные из-за коронавируса доходы

Свердловская область получит ещё 4,8 млрд рублей из бюджета Российской Федерации, средства будут выделены на компенсацию доходов, недополученных из-за пандемии коронавируса, сообщает департамент информполитики региона. Запланированный транш из федерального бюджета станет для Свердловской области вторым — в мае в региональный бюджет перечислили 5,1 млрд рублей на аналогичные цели.

По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, доходы регионального бюджета на сегодня снизились на 14 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

«В условиях ухудшения макроэкономических параметров остро стоит вопрос сбалансированности бюджета. Дополнительные федеральные средства оказывают существенную поддержку в стабилизации финансового состояния Свердловской области, позволяют нам выполнять расходные обязательства бюджета», — сказала Кулаченко.

В июле Минфин Свердловской области также объявил конкурсы на открытие кредитных линий в банках на 9,5 млрд рублей. Всего пройдёт 11 аукционов, из них восемь на сумму 1 млрд рублей каждый и три аукциона — по 500 млн рублей каждый. Торги были запланированы на 29 июля. Средства предусмотрены для частичного финансирования дефицита областного бюджета и погашения долгов региона.