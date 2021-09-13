Свердловской области выделят деньги на покупку мусорных контейнеров

Челябинская и Свердловская области, а также Башкирия попали в список регионов, которые получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщается на сайте Минприроды России.

«Мы предусмотрели финансирование закупки и, что особенно важно, возможность возмещения расходов, уже понесённых регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров. Эту работу мы обязательно продолжим и в следующем году. Напомню, к 2024 году на обработку планируется направлять 50% твёрдых коммунальных отходов. Для этого сейчас активно идёт работа в регионах по созданию соответствующей инфраструктуры», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По итогам рассмотрения министерством отобраны 46 регионов, в частности: Архангельская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Ставропольский края, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, Республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания и Чукотский автономный округ. На все регионы выделят 1 млрд рублей.

Для получения субсидии в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также должен быть утверждён порядок накопления твёрдых коммунальных отходов, включающий в себя в том числе положения о введении раздельного накопления ТКО. Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твёрдых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка; если их нет, то региону придётся гарантировать, что уже в этом году они будут созданы.