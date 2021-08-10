Свердловской области выделят 8 млрд рублей на расселение людей из аварийного жилья

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин во время визита в Екатеринбург заявил, что организация готова выделить 8 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Свердловской области, пишет «Интерфакс».

«Темпы надо набирать очень серьёзные во второй половине этого года, и особенно нам нужен следующий год. Самое главное, что у нас есть средства, фонд хоть сейчас готов выделить дополнительно 8 млрд рублей», — сказал Степашин.

После совещания Степашин также заявил, что к 2024 году Екатеринбург станет первым городом-миллионником в России, в котором не останется аварийных лифтов, пишет РИА Новости.

Ранее, в январе, министр строительства Свердловской области Михаил Волков говорил, что этом году регион направит 2,3 млрд рублей на программу расселения ветхого и аварийного жилья. На эти деньги можно расселить 3 тысячи человек. Всего до 2025 года в регионе надо расселить больше 20 тысяч человек.