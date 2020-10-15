Свердловское Заксобрание отменило заседание из-за вспышки коронавируса

Заксобрание Свердловской области отменит заседание, назначенное на 27 октября, из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в парламенте, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, заболел один из депутатов, а большое количество других парламентариев контактировало с ним. В пресс-службе Заксобрания подтвердили, что сегодня совет Заксобрания по инициативе спикера парламента Людмилы Бабушкиной принял решение о переносе заседания на 17 ноября.

Отметим, что предыдущее заседание регионального парламента прошло в минувший вторник, 13 октября. На нем присутствовали более 40 депутатов, вероятно, именно там они контактировали с заболевшим коллегой.