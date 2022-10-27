Свердловское УФСБ напомнило чиновникам об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны

Управление ФСБ по Свердловской области объявило предостережение сотрудникам свердловского Минтранса и филиала НИИ из-за угрозы разглашения гостайны. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, речь идёт о главном и ведущем специалистах отдела мобилизационной и секретной работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а также о сотруднике уральского филиала ФГБУ «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов».

«УФСБ России по Свердловской области располагало сведениями о том, что указанные лица в нарушение требований законодательства РФ о государственной тайне длительное время осуществляли хранение и обработку сведений, составляющих государственную тайну, в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц. Своими действиями сотрудники исполнительного органа государственной власти и научного учреждения создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации», — пояснили в ФСБ.

Нарушителям объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Санкции данной статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы.