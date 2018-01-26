Свердловское Минобразования опровергло информацию о незаконных поборах в строительном колледже Нижнего Тагила

В Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области не нашли подтверждения информации о незаконных сборах денег в Нижнетагильском строительном колледже (НТСК), прокомментировали АН «Между строк» в департаменте информполитки Свердловской области. По мнению чиновников, добровольные пожертвования в пользу учебного заведения производятся в соответствии с принятым в НТСК положением. Согласно документу, сам факт пожертвования и его размер определяется желанием самого студента. Взнос производится через банковские расчётные счета.

«В адрес администрации колледжа и в комиссию по противодействию коррупции в образовательном учреждении ни одной жалобы, связанной с добровольным пожертвованием, не поступало. До сессии студенты допускаются на основании “Порядка о промежуточной аттестации”. Невыдача дипломов является абсолютно невозможной, так как производится в строгом соответствии с процедурой (успешное прохождение ГИА и занесение диплома в государственный реестр)», — говорится в комментарии департамента информполитики.

В Министерстве образования отметили, что данное учебное заведение неоднократно проверялось на предмет незаконных сборов денежных средств прокуратурой и полицией. В ходе инспекций каких-либо нарушений или принуждений к выплате взноса выявлено не было.

Напомним, в середине января один из студентов учебного заведения пожаловался в соцсетях на добровольно-принудительные поборы. По словам учащихся, если не сдать на нужды колледжа три тысячи рублей, то преподаватели могут не допустить до экзамена, а диплом выдадут без печати.