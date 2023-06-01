Свердловское Минэкологии потребовало от мэрии Нижнего Тагила ликвидировать свалку у трассы Екатеринбург — Серов

Мэрия Нижнего Тагила получила предостережение, касающееся соблюдения требований федерального закона, связанного с отходами производства и потребления, от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Речь идёт о нелегальной свалке возле трассы Екатеринбург — Серов, в районе загородной учебной базы Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, накопление отходов разрешено только в местах, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и другого законодательства РФ.

«Принять меры по организации мероприятий, предусматривающих ликвидацию сброса на почву отходов от сноса и разборки зданий, отработанных автомобильных покрышек на территории земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101007:5 на расстоянии порядка 460 метров западнее автотрассы Екатеринбург — Серов», — указано в документах ревизии на портале ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной прокуратуры Российской Федерации.