Свердловское ГУ МЧС приведено в режим повышенной готовности

Главное управление МЧС по Свердловской области с 1 ноября по 5 ноября будет работать в режиме повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.

На эти дни распределено дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий. Сотрудники ведомства ведут наблюдение над объектами жизнеобеспечения, местами проведения праздников и над жилым сектором. Параллельно проверили резервное оборудование, которое должно восстановить подачу ресурсов при ЧП.

«Усилена разъяснительная работа с населением о соблюдении мер безопасности. Мониторинг за ситуацией в муниципальных образованиях круглосуточно осуществляет центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Свердловской области», — сказали в ведомстве.

Накануне в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, начался сильный снегопад, который за день замёл улицы и дома. В связи с метелью в МЧС объявляли экстренное предупреждение.

В ближайшие два дня Уральский гидрометцентр обещает в Свердловской области переменную облачность, небольшой снег. Ночью ожидается до 14 градусов мороза, днём — до 7 градусов мороза. Ветер достигнет скорости 10 метров в секунду. В Екатеринбурге при этом будет преимущественно без осадков. Прохладная погода продержится на Среднем Урале как минимум до 5 ноября, далее возможна небольшая оттепель.