Свердловский священник на моноколесе «взорвал» соцсети (ВИДЕО)

Житель Краснотурьинска Сергей Буйдалин 12 марта выложил в своём Instagram-аккаунте видео, на котором священник едет по дороге на моноколесе.

Героем ролика оказался отец Пётр Мажетов, проходящий службу в мужском монастыре «Свято-Косьминская пустынь». Батюшка работает в деревне Костылева, население которой чуть больше ста человек. В Краснотурьинск он приехал в командировку.