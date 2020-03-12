Свердловский священник на моноколесе «взорвал» соцсети (ВИДЕО)

12.03.2020 22:22
Житель Краснотурьинска Сергей Буйдалин 12 марта выложил в своём Instagram-аккаунте видео, на котором священник едет по дороге на моноколесе.
Героем ролика оказался отец Пётр Мажетов, проходящий службу в мужском монастыре «Свято-Косьминская пустынь». Батюшка работает в деревне Костылева, население которой чуть больше ста человек. В Краснотурьинск он приехал в командировку.
«Это моноколесо мне подарил друг для нашего сельского детского клуба. И чтобы научить детей на нём кататься, пришлось и самому его освоить. Я иногда использую его, когда погода хорошая, чтобы сократить время и не стоять в пробках», — рассказал отец Пётр в интервью Е1.ru.