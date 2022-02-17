Свердловский Роспотребнадзор нашёл некачественные булки и сладости в магазинах региона 

В 2021 году управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило качество хлебобулочной продукции и кондитерских изделий. Как сообщили АН «Между строк» в Роспотребнадзоре, большая часть выявленных нарушений связана с отсутствием сопроводительных документов и игнорированием требований к маркировке.

Специалисты проверили 9,6 тонны хлебобулочной продукции на 149 объектах, из них забраковано 0,9 тонны (9,3% проверенной продукции). По итогам было составлено 58 протоколов об административных правонарушениях в виде штрафов на общую сумму более 1 млн рублей.

Из 5,1 тонны кондитерских изделий, проверенных на 62 объектах в рамках рейда, было изъято 1,6 тонны (31,3% проверенной продукции). Составлено 72 протокола об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,6 млн рублей.

Также были выданы предписания об устранении нарушений и приостановлении реализации продукции.