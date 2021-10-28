​​​​​​​Свердловский оперштаб подтвердил дефицит вакцины «Спутник Лайт»

В Свердловской области сокращаются запасы вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», а двухкомпонентного препарата «Спутник V» осталось 400 тысяч доз, со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 пишет Ura.ru.

«На сегодняшний день запас "Cпутник V" составляет 400 тысяч доз. Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая. Запасы "Спутник Лайт" в условиях высокого спроса действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной вакциной», — говорится в сообщении оперштаба.

При этом в штабе отметили, что этот запас вакцины в регионе является достаточным, но не ответили на вопрос, когда можно ожидать поставок дефицитной в регионе вакцины «Спутник Лайт», которая является популярнейшей среди свердловчан.

В оперштабе напомнили, что прививание первым компонентом приравнено к QR-коду от полной вакцинации двумя компонентами препарата. Такой режим работает до 15 декабря.