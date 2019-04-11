Свердловский онкоцентр и областные поликлиники объединят в одну структуру

На конференции врачей в областном онкодиспансере было принято решение создать в Свердловской области единый Диагностический референсный центр по онкологии, где будут проходить обследования жители со всего региона, сообщает Министерство здравоохранения.

На первом этапе в структуру нового центра войдут сам онкодиспансер, его филиалы в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, а также Центр ядерной медицины. Чтобы уравнять квалификацию врачей во всех медучреждениях, создатели центра планируют устроить между ними «плановую ротацию кадров». Постепенно в центр интегрируют все лечебно-профилактические учреждения области, занимающиеся диагностикой. Руководитель диагностического центра Свердловского онкологического диспансера Виктор Кузнецов утверждает, что это позволит создать единое пространство для врачей, ведущих диагностику и лечение пациента на разных этапах.

«Рентгенологи, радиологи, клиницисты, средний медицинский персонал будут иметь доступ к единой базе файлов, в которой хранятся электронные медицинские карты. Врачи смогут дополнять базу фотоматериалами, выписками, результатами анализов — всем, что в дальнейшем поможет быстро и точно сформировать тактику эффективного лечения», — объясняет он смысл нововведения.

Объединённые диагностические отделения будут работать до 12 часов без выходных и перерыва на обед. В Минздраве обещают, что там также откроют новые кабинеты гастро- и колоноскопии, наймут новых квалифицированных медиков, которых будут курировать опытные врачи. Работу рентген-кабинетов максимально автоматизируют — лучевую нагрузку будет контролировать компьютер.

«Программы искусственного интеллекта помогут врачам-рентгенологам и радиологам точно диагностировать стадию злокачественного новообразования и минимизировать количество диагностических ошибок. Увеличат количество высокотехнологичных диагностических манипуляций: трансбронхиальную ультрасонографию (метод исследования новообразований органов грудной клетки) будут проводить с тонкоигольной пункцией. Это позволит избежать обширных хирургических вмешательств и сократит период реабилитации пациента», — заявили в ведомстве.

Кроме того, объединённая структура будет развивать телемедицину.

«Будут проводиться крупные консилиумы с участием диагностов-экспертов: срочные и плановые телерадиологические консультации», — обещают в Минздраве.

Согласно статистике, новообразования находятся на втором месте среди причин смертности населения в Свердловской области после болезней системы кровообращения. Число умерших от новообразований продолжает неуклонно расти — по данным Свердловскстата, в январе — феврале от рака умерли 1,7 тысячи человек. Рост смертности составил почти 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года.