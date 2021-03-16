Свердловский омбудсмен по правам детей предложил бороться с Навальным в соцсетях «позитивным TikTok»

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков во время доклада в региональном Заксобрании предложил бороться бороться с деструктивными сообществами в соцсетях «роликами позитивной направленности», пишет ЕАН.

Спикер парламента Людмила Бабушкина спросила у омбудсмена, что делается в плане работы с сообществами, призывающими к участию в несанкционированных митингах и пропагандирующими суицид. Тот ответил, что одними запретами, по его мнению, результата не добиться и необходима альтернатива.

«Одними запретами мы не добьёмся результатов. Нужно развивать альтернативный контент. Например, в центре "Спутник" создана TikTok-студия, где дети снимают ролики позитивной направленности. То есть группы детей готовят альтернативную информацию, параллельно происходит формирование здорового отношения к негативу, который идёт из Сети», — пояснил Мороков.﻿﻿﻿﻿﻿

Он добавил, что эту работу сейчас проводит Российское движение школьников, и напомнил, что недавно пятеро свердловских детей приняли участие в форуме по созданию позитивного контента. Бабушкина предложила Морокову через некоторое время вернуться к обсуждению проблемы.

Напомним, накануне митингов в поддержку Алексея Навального в соцсетях распространялись видео с советами по подготовке к акциям. Роскомнадзор предписал соцсетям удалить подобные ролики, но они продолжали распространяться. Авторами и активными участниками обсуждения были в том числе школьники старших классов.