Свердловский омбудсмен по правам человека: Военнопленных из Нижнего Тагила на Украине нет

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила АН «Между строк», что, по её данным, на Украине сейчас нет военнопленных из Нижнего Тагила. На днях омбудсмен поделилась с E1.ru информацией о количестве военнопленных из Свердловской области на территории Украины, попавших туда в ходе спецоперации. В плену, по её словам, сегодня остаются девять уральцев.

«До нас информация доходит либо в частном порядке от родственников, либо от региональных и муниципальных властей, которые уже обо всём в курсе. Далее мы отправляем запрос на имя Татьяны Николаевны Москальковой, Уполномоченной по правам человека в РФ. В большинстве случаев родственники также обращаются к местному военкому, который предоставляет точную информацию о месте службы, а также по своим каналам делает запрос в министерство обороны. Военные тоже начинают уточнять информацию и при необходимости вести поиск. Их роль в этом процессе очень велика. Если появляется информация о том, что военнослужащий всё-таки попал в плен, то к делу подключаются подчинённые Татьяны Николаевны, которые договариваются об обмене военнопленными», — рассказывает Татьяна Мерзлякова.

Она подчеркнула, что даже в сфере информации о военнопленных со стороны Украины имеют место фейки. Если новость о плене военнослужащего дошла до родственников, то муниципальные власти, как правило, тоже в курсе этого.

В Свердловском региональном отделении комитета солдатских матерей подтвердили, что процесс обмена военнопленными происходит между военными с привлечением уполномоченных по правам человека в РФ. Комитет не играет ключевой роли в этом процессе, однако в случае обращения граждан оказывает поддержку и содействие в поиске.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.