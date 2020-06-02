Свердловский облсуд обязал «Энергосбыт» выплатить жителю 2,9 млн рублей за сгоревшие из-за скачка напряжения дома

Свердловский областной суд обязал компанию «Энергосбыт Плюс» выплатить почти 3 млн рублей по иску жителю села Шайдуриха Невьянского района, у которого из-за скачка напряжения огнем были повреждены два дома и сгорела хозяйственная постройка, сообщает пресс-служба облсуда.

Пожар произошёл в январе 2018 года, как было установлено в одном из судебных разбирательств, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Из-за постоянных скачков напряжения в сети изоляция проводов разрушилась, что и привело в конечном итоге к ЧП. При этом между владельцем сгоревшей постройки и «Энергосбыт Плюс» был заключён договор, при заключении которого компания подтвердила соответствие всех энергосетей техническим требованиям.

Энергетики отказались выплачивать ущерб добровольно, после чего мужчина обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга, который признал его правоту и предписал энергетикам выплатить ему 2,3 млн рублей в качестве возмещения ущерба, 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплатить судебные издержки. Кроме того, компания должна была выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. «Энергосбыт плюс» попытался обжаловать решение суда, однако Свердловский облсуд не увидел оснований для изменения решения нижестоящей инстанции. В общей сложности энергетики должны будут выплатить истцу 2,99 млн рублей.