Происшествия

Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии за шпионаж на «Уралвагонзаводе»

19.07.2024 17:20
Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии за шпионаж на «Уралвагонзаводе»

Журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу Свердловский областной суд назначил 16 лет колонии строгого режима, сообщают «Вечерние ведомости».

Напомним, 29 марта 2023 года ФСБ по подозрению в шпионаже задержала Эвана Гершковича в Екатеринбурге, находившегося там в командировке. До ареста журналист посещал Нижний Тагил, где расположено производство «Уралвагонзавода».

17 июня 2024 года уголовное дело Гершковича по ст. 276 УК РФ (шпионаж) поступило в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

«По версии органов следствия, американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО “НПК “Уралвагонзавод” по выпуску и ремонту военной техники. Предварительное следствие проведено Следственным управлением ФСБ России. Процесс будет проходить в закрытом режиме», — уточнили ранее в суде.

Фото: The Wall Street Journal/AP
Copyright
Telegram mstrok.ru