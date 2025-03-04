Свердловский областной суд поставил точку в деле фельдшера из Нижнего Тагила, который продавал больничные листы

В марте 2023 года к фельдшеру поликлиники Городской больницы № 1 Андрею Брызгалову обратилась пациентка с просьбой выдать лист нетрудоспособности за деньги, чтобы избежать прогулов на работе. Медик решил воспользоваться своим служебным положением и назвал «пациентке» сумму — 2800 рублей. Женщина перевела деньги на его счёт. В дальнейшем он называл разные суммы взяток от 1 до 4 тысяч рублей другим «клиентам».

Во время следствия Брызгалов полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке, что было удовлетворено.

Суд установил факты получения взяток и случаи служебного подлога. 6 декабря 2024 года Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным в получении трёх взяток, не превышающих 10 тысяч рублей (ч.1 ст. 291.2 УК РФ), и в трёх служебных подлогах (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Ему был назначен штраф в размере 80 тысяч рублей, а также лишение права заниматься врачебной деятельностью на один год.

Однако Брызгалов не согласился с приговором и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Суд, рассмотрев дело, оставил квалификацию преступлений и основной штраф без изменений, но исключил запрет на осуществление врачебной деятельности, связанной с организационно-распорядительными функциями в учреждениях здравоохранения.