Свердловский областной суд отменил закон о штрафах за парковку на газоне

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел административный иск автолюбителя Игоря Белоусова к губернатору Евгению Куйвашеву. Житель Екатеринбурга оспорил закон, принятый ЗакСо осенью 2017 года, предусматривающий штрафы за парковку на газоне. Как пояснил в суде представитель исца, в одном городе газон является объектом благоустройства, а в другом — нет, но в законе говорится о штрафах именно на объектах благоустройства.

«Получилось так, что в Нижнем Тагиле ваш любимый газон не внесён в перечень объектов благоустройства. И вы не сможете меня привлечь за стоянку на нём. В Екатеринбурге же ситуация обратная. Как так может быть? Получается, что при поездке в какой-то из областных городов я должен изучать их правила благоустройства, чтобы понять: можно стоять на газоне или нет», — отметил юрист.

Представитель Белоусова считает, что определение «газон» должно быть сформулировано на федеральном уровне, чтобы во всех свердловских городах было единое понимание этого термина.

Как сообщает портал E1.ru, выслушав все стороны, суд удовлетворил иск екатеринбуржца и отменил закон.

Отметим, два года назад Свердловский областной суд признал недействующим пункт «Самовольное оставление транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках, не повлекшее нарушения правил дорожного движения».