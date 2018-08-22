Свердловский областной суд отменил решение по делу о навязывании услуг риэлторами «Этажей»

Свердловский облсуд отменил решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила по иску региональной общественной организации «Комитет защиты прав потребителей» к риэлтерскому агентству «Этажи Тагил».

Напомним, правозащитники просили признать противоправными действия компании в части понуждения потенциальных клиентов к заключению договора оказания услуг по покупке объектов недвижимости. В ходе судебного слушания было установлено, что для всех желающих приобрести квартиры клиентов компании имеется обязательное условие по заключению с ней дополнительного возмездного договора. По мнению председателя комитета Владимира Чернышова, своими действиями риэлторы компании нарушают закон «О защите прав потребителей», навязывая ненужные услуги.

В апреле 2018 года суд Нижнего Тагила частично удовлетворил требования истца, признав действия компании «Этажи Тагил» незаконными, потребовал прекратить противоправные действия, а также довести до своих клиентов данную информацию путём размещения на своём сайте резолютивной части данного решения.

Не согласившись с мнением суда, «Этажи Тагил» подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

В начале августа судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила данное решение.

«Суд первой инстанции, не принимая во внимание приведённые обстоятельства и вышеуказанные законоположения, неправильно распределяя бремя доказывания, не учёл, что в силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ в данном гражданском деле именно процессуальный истец обязан был доказать факт нарушения ООО “Этажи Тагил” прав и законных интересов неопределённого круга потребителей. Таких доказательств процессуальным истцом не представлено», — говорится в апелляционном определении.

В частности, представители общественной организации не смогли доказать факт обращения потенциального покупателя в ООО «Этажи Тагил» или непосредственно к собственникам квартиры, а также не смогли объяснить, какую услугу навязывает ответчик. Сам договор на покупку истцом не заключался, письменные претензии к «Этажам» о невозможности покупки без дополнительного договора не предъявлялись. Кроме того, размещённая на сайте риэлторской компании информация не является, по мнению суда, публичной офертой, носит исключительно информационный характер, а заключаемые с потребителями договоры оказания услуг содержат все существенные условия.