Свердловский областной суд отложил апелляцию экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова и трёх его подчинённых

Сегодня, 27 мая, в Свердловском областном суде начали рассматривать апелляционную жалобу экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова и его трёх подчинённых, но все ходатайства рассмотреть не успели, поэтому судья Мария Кузнецова перенесла слушание на 14 июня. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, 14 февраля Тагилстроевский суд вынес приговор Анатолию Чернову и его подчинённым. Бывшему силовику дали два года колонии-поселения. Экс-заместителю командира взвода Сергею Петухову назначали наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев в колонии-поселении, а сотрудникам ГИБДД Денису Холстинину и Константину Бабушкину — на срок 9 месяцев в колонии-поселении.

Уголовное дело было заведено после того, как инспекторы ДПС не привлекли к административной ответственности нарушителя, которым оказался сын вице-спикера городской думы Владимир Базилевич.