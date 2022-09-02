Свердловский областной суд оставил в силе решение об отстранении кандидата «Справедливой России» Ильи Яговитина от выборов в городскую думу Нижнего Тагила

Накануне, 1 сентября, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию кандидата в депутаты городской думы Нижнего Тагила от «Справедливой России» Ильи Яговитина, которого Тагилстроевский райсуд отстранил от выборов.

Напомним, 22 августа Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск окружной избирательной комиссии о снятии с выборов Ильи Яговитина. По мнению комиссии, Яговитин является членом «Единой России» и по этой причине не может участвовать в выборах от другой партии.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областного суда, решение суда первой инстанции осталось без изменения и теперь оно вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать его в кассационном порядке в течение 6 месяцев.

Выборы в гордуму Нижнего Тагила 11 сентября пройдут по новым правилам. В конце 2021 года муниципалитет принял решение вернуться к мажоритарной системе, и теперь депутатов будут избирать только по одномандатным округам. Изменения коснулись и числа депутатских кресел: сейчас их 25 вместо 28.