Свердловский областной суд изменил приговор киллеру Игорю Лобанову, который в «лихие 90-е» расстрелял криминальных авторитетов Малыша и Букараню

В августе 2024 года в Нижнем Тагиле вынесли приговор киллеру Игорю Лобанову. Суд признал его виновным в совершении двух убийств, произошедших в 1994 и 1995 годах. Лобанов состоял в преступной группировке местного криминального авторитета Владимира Малыгина (Малыша), но решил покинуть её и присоединиться к конкурирующей группировке Андрея Селезнёва (ОПГ «Герат-Урал»).

«В марте 1994 года двое мужчин, чтобы доказать свою преданность и вступить в банду, руководимую обвиняемым, согласились на убийство главаря конкурирующей преступной группы. С этой целью на территории таксопарка, осознавая, что на линии ведения стрельбы находятся ещё двое мужчин, то есть действуя способом, опасным для жизни многих людей, один из них из имеющегося автомата Калашникова калибра 5,45 мм умышленно произвёл не менее 29 выстрелов по автомобилю, в котором находились главарь конкурирующей преступной группы (Владимир Малыгин “Малыш”. — Прим. ред.) и ещё двое мужчин. В результате полученных ранений главарь конкурирующей группы скончался на месте», — сообщали ранее в прокуратуре Свердловской области.

Второе убийство произошло в октябре 1995 года. Лобанов и его сообщник убили авторитета Юрия Смирнова (Букараня) на улице Садовой в Нижнем Тагиле. Они выпустили не менее 17 пуль, и мужчина скончался на месте.

«Так, возле подъезда дома на улице Садовой в Нижнем Тагиле они подошли к припаркованному автомобилю, где находился потерпевший, и произвели из пистолетов с самодельно изготовленными нарезными стволами под калибр 9 мм не менее 17 выстрелов в жизненно важные органы — голову, туловище, а также конечности потерпевшего, в результате чего тот скончался», — пояснили в надзорном ведомстве.

Суд установил, что Лобанов совершил умышленное убийство по предварительному сговору с группой лиц, представляющее опасность для жизни многих людей, а также умышленное убийство по предварительному сговору с группой лиц. Он был осуждён по пунктам «д» и «н» статьи 102 УК РСФСР в редакции Закона РФ № 4901-1 от 29 апреля 1993 года и пункту «н» статьи 102 УК РСФСР в редакции Закона РФ № 4901-1 от 29 апреля 1993 года.

Суд назначил Лобанову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дело было рассмотрено в особом порядке, так как Лобанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что было учтено судом при назначении наказания. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 1 млн рублей.

Преступления Лобанова были квалифицированы в соответствии с нормами УК РСФСР, который действовал на момент совершения преступлений. Лобанов и его адвокат не согласились с приговором и обжаловали его в Свердловском областном суде. Прокурор также подал апелляционное представление.

Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы апелляционного представления и жалоб, а также мнения сторон, изменил приговор Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, снизив наказание Лобанову по совокупности двух преступлений до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В остальной части приговор остался без изменений.