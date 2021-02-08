Свердловский областной онкодиспансер признан лучшим в России

Свердловский областной онкологический диспансер одержал победу сразу в четырёх номинациях ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!» и был признан лучшим учреждением, сообщает департамент информационной политики региона.

Награду главному врачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручал лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Руководитель общебольничной службы Дмитрий Емельянов, заведующий урологическим отделением Владимир Магер получили награду "Жемчужины профессии". Заведующая паллиативным отделением в посёлке Верх-Нейвинском Ольга Клюкина отмечена в номинации "Не бойся, я с тобой. Лучшее в паллиативной службе"», — сообщили в департаменте.