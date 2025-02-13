Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в 2024 году помог бизнесу привлечь финансирование на 60 млрд рублей. По этому показателю СОФПП вышел на первое место в РФ

Благодаря гарантийной поддержке, которую предоставляет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), малый и средний бизнес региона смог привлечь в 2024 году около 60 млрд рублей финансирования. Об этом сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев в ходе пресс-конференции.

«Гарантийная поддержка позволила предпринимателям получить в банках финансирование общим объёмом порядка 60 млрд рублей. Это стало очередным рекордом в истории деятельности фонда. Мы вышли на первое место в стране по этому показателю», — сказал Валерий Пиличев.

Всего в Свердловской области при участии СОФПП за 2024 год услуги господдержки в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» получили более 14 тысяч граждан и 3,2 тысячи субъектов МСП.

В частности, СОФПП провел почти 20 тысяч консультаций для начинающих и действующих предпринимателей. Фонд выдал предприятиям МСП и самозанятым займы на сумму 1 млрд 64 млн рублей, а также поручительства по кредитам на сумму 14 млрд 883 млн рублей.