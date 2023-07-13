Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и СКБ Контур помогут в продвижении социальных инициатив малого бизнеса

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») и Благотворительный фонд СКБ Контур подписали на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге соглашение о поддержке социальных инициатив малого бизнеса.

В рамках соглашения СОФПП готов безвозмездно предоставлять площадку креативного кластера «Домна» для проведения мероприятий, направленных на развитие социальных инициатив, а также участвовать в совместных проектах с Благотворительным фондом СКБ Контур своими информационными и организационными ресурсами.

«Мы с особым вниманием относимся к проектам социальных предпринимателей. Шесть лет назад в структуре СОФПП был создан Центр инноваций социальной сферы, который курирует поддержку социальных инициатив, помогает предпринимателям получить соответствующий статус, готовить заявки на гранты и многое другое. Развитие проектов в этой сфере — признак здорового общества, и мы рады иметь к этому отношение», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Фактически сотрудничество уже идёт, в креативном кластере «Домна» недавно прошёл третий паблик-ток проекта по IT-поддержке городской среды «Урбатон» благотворительного фонда СКБ Контур. Он собрал ведущих экоактивистов Урала. Участники мероприятия поделились своими кейсами создания успешных эко-проектов.

«Убеждена, что наши совместные усилия по популяризации социальных проектов будут способствовать формированию в Свердловской области сообщества пассионариев. Все это окажет благотворное влияние на развитие социальной ответственности бизнес-сообщества в регионе и активизирует практику обмена между корпорациями сильными историями», — сказала директор благотворительного фонда СКБ Контур Светлана Скользкова.