Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в свой день рождения отказался от подарков и попросил помочь фонду «Живи, малыш»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в свой 49-й день рождения попросил вместо подарков помочь тяжелобольным детям — подопечным четырёх благотворительных фондов: «Живи, малыш», «Подари жизнь», «Мы вместе» и «Подари шанс». Об этом он написал 16 марта на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев отказывается от подарков и просит вместо них направлять деньги на лечение и покупку необходимых препаратов для тяжелобольных детей уже несколько последних лет. Благодаря этой традиции помощь получили десятки малышей из разных городов Урала. Сегодня в поддержке особо нуждаются 13 детей. Всего для них необходимо собрать более 30 млн рублей. От тагильского благотворительного фонда «Живи, малыш» представлены: 4-летняя Ева Шуклина (ДЦП, спастическая диплегия), 5-летний Гавриил Дёмин (ДЦП, спастический тетрапарез), 18-летний Алексей Финадеев (ДЦП) и 11-летнний Матвей Осипов (правосторонний гемипарез, ОПЦНС).

Также в срочной помощи сегодня нуждаются дети: 7-летняя Настя Горшкова (низкодифференцированная нейробластома забрюшинного пространства, IV стадия INSS), 12-летний Илья Деникаев (синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани), 17-летняя Маша Баева (двусторонняя хроническая сенсоневральная глухота 3–4-й степени), 12-летняя Эвелина Газиева (хроническая субдуральная гематома в лобно-теменной области слева), 4-летняя Лера Киреева (недифференцированный наследственный синдром), двухлетний Дима Гордиевских (острый лимфобластный лейкоз) и 14-летний Никита Тарелкин (острый лимфобластный лейкоз). Деньги на проведение курса системной химиотерапии очень нужны для 10-месячной Софии Брынзы, у которой двусторонняя ретинобластома, на приобретение трёх флаконов препарата противоопухолевой иммунной терапии «Беспонса» — для 9-месячной Алёны Грошевой. У неё острый младенческий лимфобластный лейкоз с гиперлейкоцитозом.