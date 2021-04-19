Свердловский главк МВД призвал жителей региона не участвовать в несогласованных акциях

ГУ МВД России по Свердловской области обратилось к жителям региона с просьбой не участвовать в несогласованных акциях и отказаться от посещения мест, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. Сообщение появилось сегодня на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в пресс-релизе ГУ МВД по Свердловской области, в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. К тому же на территории области продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению COVID-19.

В МВД напоминают и о том, что в соответствии со ст. 8 ФЗ от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

Также в полиции намекают на возможные провокации «со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка». В ведомстве призывают свердловчан не подвергать угрозе своё здоровье и предостеречь от участия в несанкционированных акциях родных и близких, в особенности несовершеннолетних.

«Подразделения свердловской полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в населённых пунктах региона. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушителей привлекут к предусмотренной законом ответственности. Также ГУ МВД по Свердловской области обращается к руководителям средств массовой информации с просьбой обеспечить журналистов, которые планируют освещать данные события, специализированными жилетами, бейджами, редакционными удостоверениями и служебными заданиями», — заявил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

21 апреля в 19:00 сотрудники ФБК* Иван Жданов и Леонид Волков планируют провести массовые уличные шествия в разных городах России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в исправительной колонии Покрова.

В марте был создан сайт «Свободу Навальному!». С его помощью команда политика планировала собрать 500 тысяч желающих выйти на шествие в поддержку Навального. На данный момент на сайте зарегистрировались более 460 тысяч человек, из Нижнего Тагила заявку подали порядка 900 жителей.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.