Свердловский биатлонист Антон Шипулин решил продолжить карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил о том, что будет выступать в предстоящем сезоне, пишет «Интерфакс». Летом Шипулин выразил сомнение, что будет продолжать карьеру.

«Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Увидимся на Кубке мира!» — написал Шипулин в своём Instagram.

Антон Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи-2014, серебряным призёром Игр-2010 в Ванкувере. Также он стал победителем чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене. Эти медали он завоевал в составе мужских эстафетных команд. Предыдущий сезон он завершил на третьем месте в общем зачете Кубка мира.