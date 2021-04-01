Свердловский автогонщик Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России»

Известный гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин будет участвовать в праймериз (предварительное внутрипартийное голосование с целью определить наиболее сильных кандидатов. — Прим. ред.) «Единой России» перед выборами в Заксобрание Свердловской области. При этом, по словам самого Карякина, покидать большой спорт он не собирается. Планируется, что автогонщик будет представлять интересы жителей Сысертского одномандатного округа в областном парламенте.

«Я всегда старался добиться, чтобы в регионе появилась детская мотошкола. В команде накопился пласт опыта, который мы можем передать молодёжи. Мне придётся стать связующим звеном между народом и властью, передавать их проблемы и решать их», — говорит Сергей Карякин.

Сергей Карякин — победитель ралли «Дакар-2017» в зачёте квадроциклов, серебряный призёр ралли «Дакар-2020» в классе Т3 (легковые прототипы на базе практически любой техники).

Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая 2021 года. Выборы свердловских депутатов Госдумы, Заксобрания и органов местного самоуправления состоятся 19 сентября 2021 года. Предварительное голосование в Свердловской области пройдёт исключительно в электронном виде.