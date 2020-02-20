Свердловским властям пришлось вернуть в федеральный бюджет 287 млн рублей из-за ошибки мэрии Екатеринбурга

Правительство Свердловской области вернуло в федеральный бюджет 286,8 млн рублей, которые были выделены региону на покупку новых автобусов к чемпионату мира по футболу. Мэрия Екатеринбурга приобрела автобусы в лизинг вместо того, чтобы купить их в собственность, тем самым нарушив условия финансирования. Об этом Znak.com рассказал источник в кабмине.

К чемпионату мира по футболу, прошедшему в 2018 году, администрация Екатеринбурга закупила в лизинг 170 низкопольных «зелёных» автобусов у Минского и Нефтекамского автозаводов. Машины были приобретены через официальные тендеры на сайте госзакупок. Но эта схема оказалась нарушением порядка предоставления субсидий.

«Администрацией города приобретение автобусов осуществлено путём финансовой аренды (лизинга). Но право муниципальной собственности на закупленные по лизингу автобусы возникнет только после полной оплаты лизинговых платежей. Проверяющими органами это истрактовано как отсутствие приобретения автобусов и нарушение условий получения федеральных средств. В аналогичной с нами ситуации оказались также Самарская область и другие регионы страны», — рассказали изданию в областном Минфине.

Всего в федеральный бюджет пришлось вернуть порядка 400 млн рублей — Министерство финансов РФ выпустило 12 приказов о бесспорном взыскании средств с бюджета Свердловской области за нарушение условий предоставления субсидий в 2017–2018 годах.