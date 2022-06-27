Свердловским студентам повысят стипендии до 10 тысяч рублей и компенсируют аренду жилья 

Студентам Свердловской области будут частично компенсировать аренду жилья, выдавать льготные кредиты на обучение и предоставлять скидки в рестораны и фитнес-клубы. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в День молодёжи на дискуссионной сессии Всероссийского студенческого проекта «Твой ход».

«Я искренне считаю, Свердловская область — идеальное место для получения высшего образования, а Екатеринбург — настоящая студенческая столица России. В нашем регионе учатся больше 117 тысяч студентов. У нас есть всё, чтобы запустить новый региональный проект "Кампус". Работа по нему идёт полным ходом, скоро будет готова проектная документация. Мы учли самые передовые технологии строительства. Это будет грандиозное событие для нашей молодёжи», — сказал Куйвашев.

Он рассказал на встрече о новой программе поддержки студентов очной формы обучения, которая должна стартовать уже в 2023 году. В регионе хотят создать специальный фонд по поддержке студентов, в который будут вложены областные деньги и к которому привлекут бизнес.

Как сообщает департамент информполитики региона, фонд будет кредитовать студентов на протяжении всего обучения под 1,5–2%, а также выплачивать стипендии самым одарённым учащимся. Ещё одно направление новой программы касается проживания студентов. Мест в общежитиях не хватает, многим приходится снимать квартиры, поэтому правительство планирует использовать уже имеющийся инструмент, когда для строительства арендного жилья застройщикам выделяется бесплатная земля.

Евгений Куйвашев заявил, что сейчас в регионе рассматривается вопрос повышения стипендий. Все первокурсники будут получать доплату, а со второго курса премировать будут отличников и хорошистов. Сейчас средний размер стипендии составляет 2500 рублей, губернатор пообещал поднять его до 10 тысяч.

Также в планах создание скидочной карты для студентов. Запуск специальной программы позволит студентам посещать кафе, рестораны, кинотеатры, спортивные мероприятия, музеи, театры со скидками. Партнёров инициативы власти готовы поддержать налоговыми льготами.