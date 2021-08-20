Свердловским предпринимателям расскажут, как выйти на международный рынок, на «Экспортном марафоне»

В Екатеринбурге 8 сентября пройдёт ежегодный форум «Экспортный марафон — 2021». Событие проходит под патронажем Министерства инвестиций и развития Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Лейтмотивом форума 2021 года станут новые эффективные инструменты работы экспортно ориентированных компаний. Приглашённые спикеры расскажут бизнесменам со всей Свердловской области о цифровизации экспортных процессов. В ходе мастер-классов представитель компании «Таможенная карта» поделится лайфхаками таможенного оформления экспорта и проведения платежей онлайн.

Также компании — участники форума смогут не только узнать о тонкостях работы на маркетплейсах, но и поучаствовать в питч-сессии по отбору экспортёров для размещения товаров на одной из крупнейших площадок электронной международной торговли Alibaba.com.

Среди спикеров форума — министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор СОФПП Валерий Пиличев, генеральный директор компании PAL (официальный сервисный партнёр Alibaba.com в России) Борис Нейман, генеральный директор московской академии ВЭД и таможенного дела Людмила Теселкина, торговый представитель РФ в Германии Андрей Соболев, чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Джефф Макетука, представитель РЭЦ в Индии Тимур Векилов и многие другие.

Как отмечают организаторы, мероприятие будет полезным как для опытных, так и для начинающих экспортёров. Участие бесплатное, но нужно пройти предварительную регистрацию.

«Экспортный марафон» пройдёт 8 сентября с 10:00 на площадке отеля Hyatt Regency в Екатеринбурге. Ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте события.