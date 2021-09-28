Свердловским компаниям расскажут, как стать поставщиками энергетического холдинга «Интер РАО»

7 октября в «Точке кипения» екатеринбургского Ельцин Центра с 9:30 до 16:00 пройдёт встреча «Как стать поставщиком энергетического холдинга “Интер РАО”. Встреча с представителями холдинга» (18+). На событии предприниматели узнают подробности закупочной деятельности, опыта взаимодействия с поставщиками, а также обсудят вопросы импортозамещения оборудования и технологий энергоотрасли страны.

Участников встречи познакомят с возможностями сервиса «Экосреда для поставщиков Группы “Интер РАО”», расскажут об особенностях участия в закупках, типичных ошибках, предприниматели смогут пообщаться с представителями компании.

«Платформа “Вдело”, созданная при непосредственном участии министерства и фонда, помогает предпринимателям, которые работают с госзаказом, своевременно получать средства и выполнять работы. Кроме того, в линейке инструментов СОФПП есть льготные займы, которые можно использовать при потребности в дополнительном финансировании, а также поручительства по банковским гарантиям для участия в закупках. Ещё один инструмент СОФПП, который помогает предпринимателям дорасти до требований крупнейших заказчиков, — программа “Выращивание” Корпорации МСП. Также мы постоянно проводим обучающие семинары в офлайн- и онлайн-режиме», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Группа «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, энергосбытом, международным энерготрейдингом, инжинирингом, экспортом энергооборудования и управлением распределительными электросетями за пределами России.

«Наша цель — повышение доступа организаций, предпринимателей к закупкам компаний Группы “Интер РАО”, привлечение отечественных производителей к участию в программе производства высокотехнологичного оборудования, развитие сотрудничества в сфере промышленности и науки по вопросам применения инновационных решений, импортозамещение оборудования и технологий в энергоотрасли Российской Федерации, обсуждение организации и повышение эффективности закупочной деятельности компаний Группы “Интер РАО”», — говорит руководитель направления по работе с поставщиками Дирекции по работе с поставщиками и органами власти Дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО» Юрий Доморацкий.

С подробной программой и спикерами мероприятия можно познакомиться на сайте СОФПП. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Встреча пройдёт при поддержке областного правительства, Свердловского фонда поддержки предпринимательства и федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг».