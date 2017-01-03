Свердловский губернатор в четыре раза увеличил зарплаты своим заместителям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев повысил зарплату своим подчинённым в четыре раза. Согласно указу «О денежном содержании членов правительства Свердловской области», с 1 января 2017 года ежемесячное жалование первых заместителей главы региона, а также руководителя администрации будет составлять 4,3 оклада (его размер сейчас составляет 47,8 тысячи рублей). Зарплату вице-губернаторов следует умножать на 3,7 (сейчас оклад равен 45,2 тысячи рублей), а министров – на 1,6 (38,4 тысячи рублей), пишет РБК.

В систему оплаты труда госслужащих включены не только должностные оклады, но также надбавки за выслугу лет и классный чин, доплаты за районный коэффициент и доступ к работе с данными, которые являются государственной тайной, и другие премии. Таким образом, согласно предварительным подсчётам портала 66.ru, в этом году Алексей Орлов и Владимир Тунгусов будут получать каждый месяц почти по 206 тысяч рублей, заместители губернатора (Сергей Зырянов, Павел Креков, Галина Кулаченко, Азат Салихов, Сергей Швиндт и Александр Высокинский) – порядка 167 тысяч рублей, а 14 министров – по 61,5 тысячи рублей. Всего на официальные зарплаты свердловских чиновников придётся потратить около 27,3 млн бюджетных рублей.

Напомним, в 2016 году Куйвашев провёл реформу свердловского правительства с целью оптимизировать расходы и сократить чиновничий аппарат. Между тем, согласно проекту бюджета региона на ближайшие три года, на решение «общегосударственных вопросов» планируется по-прежнему ежегодно тратить 7,7 млрд рублей. На содержание высшего должностного лица (губернатор и его аппарат), органов законодательной и исполнительной власти заложен 851 млн рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ura.ru