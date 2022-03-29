Свердловских производителей хлеба, которые не будут поднимать цены на свою продукцию, поддержат субсидиями 

В Свердловскую область направят более 79 млн рублей из федерального бюджета на поддержку свердловских производителей хлеба и хлебобулочных изделий. Как рассказали в департаменте информполитики региона, на государственную поддержку могут рассчитывать предприятия, которые обязуются не поднимать цены на свою продукцию.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, такая субсидия поможет зафиксировать цены и не допустить их роста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу чиновницы.

«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — сказала вице-премьер по итогам совещания, на котором обсуждалась ситуация в хлебопекарной промышленности.

Всего в регионы направят 2,5 млрд рублей в виде субсидий. Абрамченко призвала регионы оперативно подготовить нормативные акты для распределения субсидий предприятиям. Власти также предложили торговым сетям добровольно обнулить наценки для двух видов социально значимого хлеба.