Свердловских мэров отчитали за плохую работу по переселению граждан из аварийного жилья

В Екатеринбурге прошло совещание, на котором заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин отчитал четверых глав городов Свердловской области за плохую работу по программам капитального ремонта и переселения из аварийного жилья. Всего было вынесено шесть предостережений.

В программе «На страже закона» говорится, что основные нарушения при проведении капремонта связаны с качеством работ и жалобами на строительный брак.

«Подрядчики работают не Христа ради, они работают за очень хорошие деньги. Если подрядчик вас не устраивает, то будьте добры — расставайтесь с ним, не стесняйтесь. Почему-то у нас входит в правило и в моду исполнять закон с точки зрения взыскания штрафов и пеней — это неправильно. Качество страдает, люди приходят и жалуются», — заявил на заседании Юрий Гулягин.

Также Гулякин высказался, что очень часто программы сноса аварийного жилья и переселения граждан выполняются лишь формально. Например, инвалидов часто переселяют на высокие этажи, создавая тем самым проблему не только самим людям с ограниченными возможностями, но и их новым соседям.

«Правда, уважаемые коллеги, вы найдите в себе силы, возможности, способности, если не сами, то подчинённых своих посылайте, но вы проверяйте, чего вы предоставляете тем же инвалидам, людям с ограниченными возможностями. Следите, чего вы предоставляете, какого качества жильё вы предоставляете», — сказал заместитель генпрокурора.

Как сообщает Е1, в управлении Генпрокуратуры РФ в Уральском округе не стали называть фамилии мэров, которым были выписаны предостережения. Но, по данным информагентства, выговор получил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.