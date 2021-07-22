Свердловские вузы могут отправить на дистант иностранных студентов, не привитых от COVID-19

Свердловские вузы хотят ввести дистанционное обучения для иностранных студентов, которые не привились от COVID-19, сообщает «Областная газета».

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заверил, что данный вопрос планируется решить к 1 сентября. При этом, по его словам, практически все высшие учебные заведения уже прорабатывают режим, связанный с заселением в общежития только привитых студентов.

«Соответственно, уехав домой на каникулы, они [учащиеся] должны быть провакцинированы. Иностранные студенты, которые не смогли уехать, будут провакцинированы здесь, на территории Свердловской области», — рассказал Павел Креков.

Он также отметил, что вузы рассматривают возможность организации дистанционного обучения для тех, кто не поставил прививку. Окончательное решение примут к началу учебного года.