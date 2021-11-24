Свердловские врачи вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку. Екатеринбурженка Евдокия Климентьевна Исакова 12 ноября была госпитализирована в тяжёлом состоянии с диагнозом COVID-19 в городскую больницу № 40, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Пенсионерка двое суток провела в отделении анестезиологии-реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов. После улучшения состояния пациентка была переведена в обычную палату.

«Мы благодарны медикам за спасение нашей бабушки, она необыкновенный человек. Евдокия Климентьевна родилась 8 июля 1918 года. Бабушка до сих пор живо всем интересуется, общается с бывшими коллегами и внуками, любит наряжаться, ценит красоту вокруг себя. Думаю, что её сильный характер, а также мастерство врачей и медсестёр отделения помогли ей выздороветь и победить ковид», — сказал внук пациентки Александр Печорин.

ГКБ № 40 с начала пандемии занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекцией от новорожденного возраста до самых почтенных лет. Пока самой возрастной пациенткой оказалась Евдокия Исакова. Самым маленьким пациентом — двухнедельный малыш.

Всего за время пандемии специалисты ГКБ № 40 вылечили 18,5 тысячи человек.