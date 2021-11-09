Свердловские врачи провели сложную операцию на сердце новорождённого малыша 

В Свердловской области кардиологи прооперировали новорождённого малыша с пороком сердца через 10 часов после его рождения. Спасали жизнь младенцу медики перинатального центра Областной детской клинической больницы (ОДКБ) и отделения детской кардиохирургии Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1).

Как сообщает департамент информационной политики региона, критический порок сердца у малыша специалисты заметили ещё в утробе матери. Женщину сразу дали направление в Областной перинатальный центр ОДКБ. После обследования новорожденного диагноз подтвердился.

«Ребёнок сразу же поступил в отделение реанимации для обследования и стабилизации состояния. После проведения эхокардиографии был диагностирован опасный врождённый порок сердца – транспозиция магистральных сосудов», – рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей № 1 перинатального центра ОДКБ Марк Пруткин.

Операция оказалась технически сложной из-за редкого расположения сосудов у малыша. Через неделю малыша перевели из реанимации обратно в детскую больницу. Сейчас он полностью здоров и находится дома с мамой.