Свердловские врачи будут контролировать сахарный диабет у детей по инновационному методу

В Екатеринбурге эндокринологи областной детской клинической больницы используют инновационные методы контроля сахарного диабета у детей. При госпитализации врачи надевают на подростков датчики для непрерывного контроля уровня глюкозы и учат, как ими пользоваться.

Датчик подключён к медицинскому аккаунту облачной платформы LibreView, где в режиме онлайн считывают изменения уровня сахара в крови. Координатор центра каждую неделю выгружает данные по пациентам в файл, анализирует результат. Если ребёнок более 10% времени в течение последних двух недель находится в «опасном» диапазоне, его законным представителям предлагают очную или телемедицинскую консультацию врача. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, благодаря инновационной системе врачи могут контролировать пациентов даже после выписки из стационара.

Главный внештатный детский специалист-эндокринолог минздрава России по УрФО Алексей Кияев рассказал, что при неадекватном проведении самоконтроля гликемии и коррекции инсулинотерапии значительно повышен риск развития острых осложнений диабета. Разработанная модель дистанционного медицинского контроля уникальна для России и базируется на основных современных принципах оказания специализированной медицинской помощи с использованием цифровых медицинских технологий последнего поколения.

Ежегодно в отделение эндокринологии ОДКБ госпитализируют более 200 детей с сахарным диабетом 1 типа.