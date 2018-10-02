Свердловские власти выяснят у жителей Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска названия их любимых СМИ

Информационно-аналитический центр Свердловской области (ГАУСО «ИАЦ») узнает отношение аудитории к региональным и местным СМИ в трёх крупнейших после Екатеринбурга городах региона. Компанию, которая проведёт соответствующие социологические исследования в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске, выберут в ходе объявленного накануне конкурса. Также замеры проведут в Асбесте, Краснотурьинске, Горноуральском, Североуральском и Новоуральском городских округах.

Максимальная стоимость работ социологов должна составить 2 млн 629 тысяч рублей. Победитель конкурса должен будет разработать и представить на утверждение заказчику исследовательскую программу и план социологического исследования. Предполагается, что в Нижнем Тагиле и Первоуральске выборка составит 500 респондентов, в Каменске-Уральском — 450, в Краснотурьинске — 325, в Асбесте — 225, в округах — от 275 до 350 человек.

«Цель исследования: сформировать объективную картину оценки аудиторией региональных и местных средств массовой информации Свердловской области. Для исследования по согласованию с Заказчиком отбираются зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке периодические печатные и электронные СМИ неэротического и нерекламного характера, распространяющиеся на территории исследования», — говорится в конкурсной документации.

Анализ будет проводиться с помощью личных интервью с респондентами, а также с помощью проведения в каждом муниципальном образовании двух фокус-групп из десяти человек.

Одним из финальных этапов работы социологов станет фиксация восприятия аудиторией каналов информации муниципального образования (электронные СМИ, городские сообщества в соцсетях и страницы лидеров общественного мнения, журналистов, местных общественников), выявление лидирующих каналов информации, а также мониторинг конфликтной повестки в муниципальном образовании по источникам информации с указанием тем и причин возникновения конфликтных ситуаций.

Итоги конкурса будут подведены в конце октября, сами социологические исследования победитель должен будет провести в течение ноября.

Отметим, с декабря 2017 года ИАЦ провёл ещё семь аналогичных закупок на социологические исследования в Алапаевске, Реже, Артёмовском, Верхней Пышме, Берёзовском и других городах региона. Проводились ли в этих муниципальных образованиях опросы и что они показали, неизвестно.