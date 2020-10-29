Свердловские власти купят систему для интернет-голосования

Власти Свердловской области закупят системы для электронного голосования. Согласно документации на сайте госзакупок, стоимость такой системы обойдётся региональным властям в 7,2 млн рублей, в её основе должна лежать технология блокчейн (на базе этой же технологии работают все криптовалюты).

При разработке системы подрядчик должен учесть особенности полномочий и реквизитов для четырёх сторон: наблюдателя, избирателя, члена избиркома и администратора. Заказчик также требует, чтобы голос избирателя учитывался анонимно, а осуществление выбора должно производиться «очевидным, интуитивно понятным способом с обязательным последующим подтверждением этого выбора».

Итоги голосования будут подводиться в системе в режиме реального времени, но не будут доступны ни одному пользователю, включая администратора, до конца голосования. В момент окончания голосования результаты фиксируются и не могут быть более изменены. В документации также говорится, что система нужна для того, чтобы обеспечить прозрачность и открытость избирательного процесса.