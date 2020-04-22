Общество

Свердловские СМИ обратились к региональным властям за поддержкой

22.04.2020 14:46
Свердловские СМИ обратились к региональным властям за поддержкой

Более 50 руководителей городских и районных СМИ Свердловской области подписались под открытым письмом губернатору Евгению Куйвашеву, региональному Заксобранию, главам муниципалитетов и депутатам Госдумы от Свердловской области с просьбой обратить внимание на серьёзные проблемы, с которыми сегодня столкнулись медиаотрасль и журналистское сообщество.

«Журналисты, которые не имеют морального права уходить на “каникулы”, потому что в условиях пандемии COVID-19 роль СМИ возрастает многократно людям важны и нужны объективные и оперативные новости, сегодня работают практически в режиме 24/7, стремясь максимально полно, взвешенно и объективно освещать ситуацию в России, регионе, городах и районах области, призывают граждан соблюдать ограничительные меры, принятые государством для снижения темпов развития эпидемии коронавируса, но при этом не получают никакой поддержки.

Но по сути средства массовой информации сегодня на грани выживания. Это во многом связано с тем, что большинство наших клиентов рекламодателей сейчас переживают аналогичные проблемы и, соблюдая режим самоизоляции, не работают, теряя доходы и возможность рекламироваться в СМИ. Малый бизнес сам нуждается в поддержке и сегодня сосредоточен на выживании. Именно поэтому падение рекламных доходов в уральских СМИ уже составляет 70% и даже более в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года. Параллельно с этим, в условиях ограничения торговой деятельности, снижения мобильности многих групп населения и невозможности организации продаж газет в ряде федеральных торговых сетей, наша отрасль теряет и другой важный источник дохода выручку с розничной продажи газет.

Что в результате? Почти каждая уральская редакция уже столкнулась с проблемами выплаты заработной платы своим сотрудникам (основной статьи расходов местных СМИ), а потенциально это рост безработицы, десятки и сотни тысяч людей, которые могут остаться без объективной информации о происходящем в городах, в регионе и в России в целом. Перспективы не радужные: сегодня, выпуская каждый номер газеты, каждый выпуск теле- или радиопрограммы практически на энтузиазме, уральские редакции работают в минус, лишь наращивая уже понесённые реальные убытки. И при этом до сих пор СМИ не включены в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в письме.

В качестве мер поддержки журналисты предлагают включить СМИ в перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии COVID-19 отраслей, увеличить бюджет Роспечати на субсидии и гранты для печатных и электронных СМИ, смягчить рекламное законодательство, субсидировать затраты на рекламу для субъектов малого предпринимательства, организовать губернаторские гранты на реализацию в городских и районных СМИ социально значимых проектов, а также разработать и принять меры поддержки СМИ на муниципальном уровне.

По мнению заместителя министра Минкомсвязи Алексея Волина, глубокий экономический кризис, вызванный обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса, станет губительным примерно для 10–15% СМИ. По данным на 22 апреля, телевидение потеряло треть бюджетов, получаемых с рекламы. Для газет и радиостанций этот показатель составил 50%. Вся медиаотрасль на фоне кризиса потеряет примерно 100 млрд рублей.

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