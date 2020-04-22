Свердловские СМИ обратились к региональным властям за поддержкой

Более 50 руководителей городских и районных СМИ Свердловской области подписались под открытым письмом губернатору Евгению Куйвашеву, региональному Заксобранию, главам муниципалитетов и депутатам Госдумы от Свердловской области с просьбой обратить внимание на серьёзные проблемы, с которыми сегодня столкнулись медиаотрасль и журналистское сообщество.

«Журналисты, которые не имеют морального права уходить на “каникулы”, потому что в условиях пандемии COVID-19 роль СМИ возрастает многократно — людям важны и нужны объективные и оперативные новости, — сегодня работают практически в режиме 24/7, стремясь максимально полно, взвешенно и объективно освещать ситуацию в России, регионе, городах и районах области, призывают граждан соблюдать ограничительные меры, принятые государством для снижения темпов развития эпидемии коронавируса, но при этом не получают никакой поддержки.

Но по сути средства массовой информации сегодня — на грани выживания. Это во многом связано с тем, что большинство наших клиентов — рекламодателей — сейчас переживают аналогичные проблемы и, соблюдая режим самоизоляции, не работают, теряя доходы и возможность рекламироваться в СМИ. Малый бизнес сам нуждается в поддержке и сегодня сосредоточен на выживании. Именно поэтому падение рекламных доходов в уральских СМИ уже составляет 70% и даже более — в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года. Параллельно с этим, в условиях ограничения торговой деятельности, снижения мобильности многих групп населения и невозможности организации продаж газет в ряде федеральных торговых сетей, наша отрасль теряет и другой важный источник дохода — выручку с розничной продажи газет.

Что в результате? Почти каждая уральская редакция уже столкнулась с проблемами выплаты заработной платы своим сотрудникам (основной статьи расходов местных СМИ), а потенциально это рост безработицы, десятки и сотни тысяч людей, которые могут остаться без объективной информации о происходящем в городах, в регионе и в России в целом. Перспективы не радужные: сегодня, выпуская каждый номер газеты, каждый выпуск теле- или радиопрограммы практически на энтузиазме, уральские редакции работают в минус, лишь наращивая уже понесённые реальные убытки. И при этом до сих пор СМИ не включены в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в письме.