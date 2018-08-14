Свердловские синоптики прогнозируют в ближайшие сутки шквалистый ветер, грозы и град

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня ночью и днём 15 августа на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям в период непогоды соблюдать меры безопасности», — сообщают в ведомстве.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий нужно немедленно позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.