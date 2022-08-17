Свердловские синоптики предупредили о заморозках и штормовом ветре

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. Также синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о заморозках ночью 17 и 18 августа в некоторых районах региона до –2°C.

В целом погода на этой неделе будет на несколько градусов прохладнее, чем на предыдущей. В Нижнем Тагиле днём 17 августа воздух прогреется до +20°C, ночью — до +4°C. В четверг дневная температура поднимется до +17°C. В пятницу, 19 августа, днём будет +22°C, ночью — около +10°C.

В выходные, 20 и 21 августа, ожидаются дожди и переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +24°C днём и +10°C ночью.