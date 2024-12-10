Свердловские силовики рассказали, как борются с коррупцией

В Свердловской области с начала 2024 года следователи СКР завели 485 уголовных дел по факту коррупционных преступлений. Об этом сообщил старший инспектор контрольно-следственного отдела СУ СК России по Свердловской области Иван Бардин на Антикоррупционном форуме, прошедшем накануне в Екатеринбурге.

«За десять месяцев текущего года в следственные отделы поступило 613 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По итогам рассмотрения поступивших сообщений возбуждено 485 уголовных дел: 97 фактов получения взяток, 73 факта дачи взятки, 93 уголовных дела по фактам коммерческого подкупа, 52 уголовных дела о посредничестве во взяточничестве и так далее», — пояснил Бардин.

По словам руководителя второго отделения Контрольно-следственного отдела СУ СК России по Свердловской области Андрея Силина, максимальный размер взятки по уголовному делу, из числа расследованных в последнее время уголовных дел коррупционной направленности, составил 4 миллиона рублей.

«Эти деньги получил начальник одного из государственных казённых учреждений Свердловской области от двух предпринимателей за подписание государственных контрактов, а также за беспрепятственное принятие выполненных работ и их оплату. Указанное уголовное дело находилось в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел и в настоящее время передано в суд для рассмотрения по существу. Однако такой размер взятки, к сожалению, не предел, и в настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении одного из высокопоставленных чиновников по факту получения им взятки в виде имущества стоимостью практически в два раза большей, чем “рекорд” предыдущего фигуранта», — цитирует следователя пресс-служба СКР по Свердловской области.

За 11 месяцев 2024 года по направленным в суд уголовным делам коррупционной направленности сумма причинённого ущерба составила чуть более 55,9 миллионов рублей. При этом сумма возмещённого ущерба составила свыше 53 миллионов рублей, это около 95%. В то же время, арест, как обеспечительная мера исполнения приговора, был наложен на денежные средства и иное имущество фигурантов на общую сумму более 209 миллионов рублей.