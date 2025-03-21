Свердловские силовики подвели итоги антитеррористических учений в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге подвели итоги антитеррористического учения на объекте промышленности. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области, ч 18 по 20 марта 2025 года оперативным штабом в Свердловской области в Нижнем Тагиле проведено антитеррористическое учение, направленное на отработку действий по пресечению террористических угроз и ликвидации их последствий на объекте промышленности.

«В соответствии со смоделированными учебными задачами силы и средства группировки из числа представителей органов исполнительной власти региона, местного самоуправления и силовых структур совершенствовали алгоритмы межведомственного взаимодействия в условиях террористической активности. Оперативный штаб Свердловской области проконтролировал реализацию первоочередных мер, достаточность выделенных сил и средств для ликвидации последствий условного преступления террористической направленности, а также организации поиска причастных к нему лиц», — заявили в ФСБ.

По итогам учения в Оперативном штабе в Свердловской области отметили, что все его этапы выполнены последовательно, цели достигнуты, а действия участников соответствовали установленным требованиям.