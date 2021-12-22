Свердловские предприятия ЕВРАЗа подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили сертификаты компаний Bureau Veritas и «Ростехсерт» о соответствии системы энергоменеджмента требованиям новой версии стандарта, подтвердив таким образом экологически ответственный подход компании.
Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, на Качканарском горно-обогатительном комбинате успешно прошёл внешний первичный аудит производственных, управленческих и вспомогательных процессов, на ЕВРАЗ НТМК — ресертификационный инспекционный аудит. Они показали, что система энергоменеджмента на предприятиях дивизиона «Урал» полностью соответствует требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001.
В свою очередь эксперты Bureau Veritas высоко оценили соответствие документации требованиям законодательства РФ и саму систему энергоменеджмента на комбинатах. Она встроена в общую бизнес-систему ЕВРАЗа, предполагает постоянное развитие и полностью отражает принципы международного стандарта.
«Уральские предприятия первыми в ЕВРАЗе подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту, — отмечает директор по энергетике дивизиона “Урал” Денис Корякин. — На ЕВРАЗ НТМК система энергетического менеджмента была внедрена и впервые сертифицирована ещё в 2017 году. Раз в три года она проходит ресертификацию, ещё раз в год — надзорные аудиты. ЕВРАЗ КГОК за год сумел добиться высокой степени внедрения системы энергоменеджмента по требованиям стандарта ISO 50001. Аудиторы особенно отметили этот факт, так как многие предприятия добиваются такого результата несколько лет».