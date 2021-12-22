Свердловские предприятия ЕВРАЗа подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили сертификаты компаний Bureau Veritas и «Ростехсерт» о соответствии системы энергоменеджмента требованиям новой версии стандарта, подтвердив таким образом экологически ответственный подход компании.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, на Качканарском горно-обогатительном комбинате успешно прошёл внешний первичный аудит производственных, управленческих и вспомогательных процессов, на ЕВРАЗ НТМК — ресертификационный инспекционный аудит. Они показали, что система энергоменеджмента на предприятиях дивизиона «Урал» полностью соответствует требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001.

В свою очередь эксперты Bureau Veritas высоко оценили соответствие документации требованиям законодательства РФ и саму систему энергоменеджмента на комбинатах. Она встроена в общую бизнес-систему ЕВРАЗа, предполагает постоянное развитие и полностью отражает принципы международного стандарта.